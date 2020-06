(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Il consiglio federale della Fin – riunitosi in videoconferenza – ha assunto decisioni “di carattere straordinario” in previsione delle edizioni 2020-21 delle serie A1 maschile e femminile e A2 maschile di pallanuoto dopo annullamento dei campionati nazionali in stagione. Tra gli incentivi a sostegno delle attività delle società affiliate, il consiglio ha deliberato che le società siano esonerate dal pagamento della tassa di iscrizione e che le aventi il diritto di partecipare ai campionati abbiano la facoltà di richiedere l’iscrizione al campionato immediatamente inferiore senza applicazione di sanzioni. Infine, il consiglio si è riservato la facoltà di operare eventuali ripescaggi sulla base di criteri meritocratici e di curriculum sportivo. (ANSA).