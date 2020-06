(ANSA) – WASHINGTON, 11 GIU – Il capo di stato maggiore delle forze armate americane, il generale Mark Milley, ha chiesto scusa per aver partecipato alla passeggiata del presidente Donald Trump davanti alla Casa Bianca conclusasi con la controversa foto del tycoon con la Bibbia in mano. “Non avrei dovuto essere lì”, afferma Milley in un video. Poco prima l’area era stata sgomberata con la polizia che ha lanciato lacrimogeni e pallottole di gomma contro i manifestanti pacifici.