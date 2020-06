(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta partecipando, in video conferenza dall’Unità di crisi della Farnesina, ad una riunione con gli omologhi dei Paesi Ue per discutere della riaperture delle frontiere. Al centro dei colloqui le condizioni e i criteri per sbloccare i flussi turistici.