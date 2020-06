(ANSA) – WASHINGTON, 11 GIU – Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, dice no alla rimozione delle statue di Cristoforo Colombo, a partire da quella iconica a Columbus Circle nel cuore di Manhattan. “Capisco quello che si può provare verso Colombo e verso alcuni dei suoi atti. Ma – ha aggiunto Cuomo – la statua è diventata un simbolo che rappresenta l’eredità italoamericana in questo Paese, rappresenta il ringraziamento al contributo dato dagli italoamericani a New York. Per questo io la sostengo”.