Floyd riscrive la storia, via i simboli confederati

WASHINGTON. – La morte di George Floyd e l’ondata di proteste contro il razzismo potrebbe riscrivere una volta per tutte la storia d’America. La richiesta di rimuovere i simboli legati all’epoca della schiavitù e alle ingiustizie sofferte dai nativi americani si fa sempre più pressante: non solo da parte dei manifestanti e degli attivisti dei diritti civili, ma anche all’interno delle istituzioni.

É un’onda che rischia di diventare travolgente, nonostante gli sforzi per arginarla da parte del presidente Donald Trump. E che rischia di spazzare via anche l’immagine di Cristoforo Colombo, in queste ore sempre più nel mirino di vandali e manifestanti, in tutti gli Stati Uniti. L’ultimo episodio è una statua del navigatore genovese imbrattata a Miami, il giorno dopo quelle abbattute e decapitate a Richmond e Boston.

Una furia che ha finito per indignare il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo: “Capisco quello che si può provare verso Colombo e verso alcuni suoi atti. Ma la sua statua è diventata un simbolo dell’eredità italoamericana, rappresenta la riconoscenza al contributo dato dagli italoamericani al nostro Paese”.

L’ira della Casa Bianca, invece, in queste ore si abbatte soprattutto sul Congresso e sul Pentagono. Con una mossa senza precedenti, la speaker della Camera Nancy Pelosi ha chiesto che vengano rimosse le statue dei generali confederati dalle sale di Capitol Hill. Mentre la commissione forze armate del Senato, a guida repubblicana, ha approvato un emendamento che appoggia la proposta dei vertici del Pentagono di rinominare le basi militari intitolate agli “eroi” confederati, da Fort Bragg in North Carolina a Fort Hood in Texas.

La Casa Bianca fa sapere che il tycoon é pronto a porre il veto: “La nostra storia di nazione più grande al mondo non sarà manomessa! Serve rispetto!”, ha twittato furioso Trump, garantendo che la sua amministrazione “non prenderà mai in considerazione il cambio di nome di queste magnifiche e mitiche basi militari”.

Ma ad acuire un scontro mai visto prima tra Casa Bianca da una parte e Pentagono e vertici militari dall’altra é la presa di distanze del capo di stato maggiore delle forze armate Usa, Mark Milley. Il generale in un video ha chiesto scusa per aver partecipato durante le proteste alla passeggiata del presidente davanti alla Casa Bianca, quella conclusasi con la controversa foto del tycoon con la Bibbia in mano.

Poco prima l’area era stata sgomberata dalla polizia col lancio di lacrimogeni e pallottole di gomma contro i manifestanti pacifici. “Non avrei dovuto essere lì – ha affermato il generale – la mia presenza in quel momento e in quel contesto ha creato la percezione di un coinvolgimento dell’esercito nella politica interna, è stata uno sbaglio”.

Anche questo un duro colpo per Trump, dal quale si erano già dissociati il segretario alla difesa Esper e il ministro dell’esercito Ryan McCarthy, che insieme a Milley hanno stoppato la richiesta del presidente di usare i soldati per spegnere le proteste.

A voltare le spalle al tycoon, vietando bandiere e simboli confederati ai propri eventi, sono peró anche gli amici della Nascar, la potente associazione che in tutti gi Usa organiza gare automobilistiche e che nel 2016 regalò il suo endorsement a Trump, accolto trionfalmente mesi fa alla mitica Daytona 500 inaugurata da un giro d’onore del presidente sul circuito.

Nel frattempo la Federcalcio statunitense ha deciso di abolire il divieto di inginocchiarsi all’inno nazionale in segno di protesta, seguendo così la decisione di alcuni giorni fa della Nfl, la lega di football americano.

(di Ugo Caltagirone/ANSA)