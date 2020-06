CARACAS – En los próximos días será instalado un campamento en las inmediaciones del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), para fortalecer su operatividad externa y mínima interna, este funciona como centro centinela en el Zulia en atención a la pandemia del covid-19.

Así lo informó el gobernador Omar Prieto Fernández en una alocución este miércoles 10 de junio, transmitida en cadena regional de radio y televisión, para dar a conocer detalles sobre los cambios en el centro de salud.

Señaló que el campamento auxiliará a todo el personal que ha estado trabajando en este hospital en la cuarentena y poder colocar un grupo soporte, para lo cual se alista un gran voluntariado.

Afirmó que el hospital centinela de Maracaibo se convirtió “en un centro de conspiración para no respetar los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud”, por lo que habrá una modificación profunda en el manejo directivo, médico y estudiantil, según reseña AVN.

“Quienes quieran acompañarnos en estas horas en que vamos a vencer de manera definitiva el contagio del coronavirus que se sumen a esta campaña de fortalecimiento del Hospital Universitario”, invitó.

Prieto comentó que como el Gobierno Nacional invirtió recursos importantes en climatización y equipos de bioseguridad. Dijo que en los próximos días serán entregados los trabajos de modernización de la zona de emergencia.

También anunció que serán incorporados 50 hombres de seguridad de medicina hospitalaria para que lleven adelante el trabajo de inteligencia al interior del centro de salud.

Recomendó a las personas que resulten positivos en las pruebas de despistaje, aceptar cumplir su aislamiento en los espacios provistos por el Gobierno para su tratamiento y recuperación.

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos para que informen sobre la llegada personas que hayan entrado por las trochas fronterizas sin cumplir los controles y protocolos epidemiológicos, pues significa un peligro de contagio para toda la población.

Cuatro alcaldes en cuarentena

La gobernación de la entidad zuliana, confirmó que el secretario indígena, Jimmy Briceño, está contagiado con coronavirus y mandó a resguardo a quienes estuvieron en contacto con el funcionario, entre ellos, la alcaldesa de La Guajira, Indira Fernández; el alcalde de Cabimas, Pedro Duarte; el alcalde de Lagunillas, Leonidas González y a Betty Zuleta, alcalde de Machiques.

“Es muy probable que en zonas de fronteras tengamos algunos casos, pero formalmente, por el PCR, no tengo ningún caso positivo. Tengo como caso de gobierno, al secretario indígena nuestro, que dio positivo, entonces mandé a la alcaldesa a que se resguardara y al personal del gobierno que estuvieron en contacto con Briceño”.

Pietro, admitió que él, incluso, está extremando medidas para no contagiarse. “Nosotros estamos esta semana tratando de tener el menor contacto posible, porque es tema de salud para todos. Yo en un día normal tengo contacto con no menos de 600 personas y en estos días el contacto ha sido con no menos de 30 personas”.