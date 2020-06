Spagna, 500mila euro per aiutare il Venezuela

MADRID – 500mila euro per aiutare il Venezuela a mitigare la crisi creata dalla covid-19. Sono quelli stanziati dall’ “Agenzia Spagnola per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo”. Rappresentanti dell’organismo spagnolo hanno reso noto che quest’anno saranno destinati circa 1,6 milioni di euro a organismi internazionali. In particolare, quelli che operano nei campi di rifugiati sahraui di Tindouf dove si vuole assicurare alla popolazione in pericolo di denutrizione, specialmente i bambini, alimenti oltre le cure per frenare la pandemia

La Aecid, nel caso venezuelano, ha precisato che la somma stanziata, 500mila euro, sarà consegnata alla Croce Rossa Internazionale. L’obiettivo di questa donazione è contribuire alla lotta contro il covid-19.

Redazione Madrid