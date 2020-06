ROMA. – “Un paio d’anni di contrazione del mercato” prevede il direttore dell’area tecnica dell’Atalanta, Giovanni Sartori, ma anche se all’inizio della prossima finestr di scambi mancano quasi tre mesi le trattative sottotraccia e le voci continuano a rincorrersi, lasciando intravvedere una situazione, anche se virtuale, di notevole effervescenza.

Per non creare infondate aspettative, è lo stesso dirigente atalantino a togliere dal mercato i “tre tenori”, Gomez, Ilicic e Zapata, i quali, sottolinea “resteranno a Bergamo per un po’ di tempo”. Un po’ quello che aveva fatto giorni fa il ds della Roma, Petrachi, per Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo.

Il primo ha ribadito a sua volta la volontà di restare a Roma e quindi al momento, si sono fermate le avance da parte di Inter, Psg e Juventus, che comunque stanno alla finestra per sfruttare ogni possibile screzio sulle trattative per il rinnovo con il club di Pallotta.

Lo stesso vale per Zaniolo, che è nel mirino di più di una società. Le due big italiane e il club che domina la Ligue restano sempre tra le più attive a caccia di occasioni, con la Juve che continua la trattativa con il Barcellona per lo scambio tra Pjanic e Arthur, che non sarebbe ancora del tutto convinto del trasferimento a Torino. Sull’asse Barcellona-Italia continua anche la telenovela Lautaro Martinez.

L’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha chiarito che la clausola da 111 milioni scade il 7 luglio, smentendo voci provenienti dai media catalani che indicano invece il termine del 15 luglio che darebbe più spazio al blaugrana.

In attesa di avere il verdetto della semifinale di coppa Italia contro la Juve, il Milan si guarda intorno per cercare dei puntelli in vista della prossima stagione, quasi in ogni reparto, ma intanto deve anche guardarsi da chi cerca di accaparrarsi qualcuno dei suoi giocatori. Tra questi c’è l’ex madridista Theo Hernandez, che sarebbe nel mirino proprio del Paris Saint Germain.

Un aspetto che impegna molto i club in questo momento è la trattativa con i giocatori in scadenza di contratto, che verrebbe a cadere in un momento chiave di questa anómala stagione. L’Atalanta, ad esempio, sta lavorando per la gestione dei casi di Pasalic a Tameze.

Sartori ha spiegato che sta cercando di riscattare Pasalic dal Chelsea e per Tameze sta trattando col Nizza per allungare il prestito e poi esercitare a fine stagione il diritto di riscatto. Di riscatto molto vicino si parla riguardo a Ivan Perisic,dato che il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, sembra intenzionato a trattenere il giocatore dell’Inter.

E all’Inter è invece legato il primo giocatore ad entrare nella “scuderia” di Francesco Totti in versione procuratore. L’ex capitano della Roma ha acquisito la procura del centrocampista classe 2004 Simone Bonavita, ritenuto una sicura promessa.