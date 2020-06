Comune NY pubblica guida sesso, “il partner più sicuro sei tu”

NEW YORK. – Mascherine, vibratori e posizioni creative. In mezzo alla pandemia da Coronavirus l’assessorato alla salute del comune di New York ha pubblicato una guida al sesso “più sicuro” per gli abitanti della Grande Mela.

“Il tuo partner più sicuro sei tu”, si legge nelle linee guida che incoraggiano alla masturbazione accompagnata da accurato lavaggio delle mani e mettono in guardia contro relazioni fisiche con “chiunque al di fuori del proprio nucleo abitativo”, dal momento che, in caso di sesso a due, “la persona più sicura è qualcuno che già vive con te”.

Il linguaggio senza remore del documento del comune e le tecniche trattate in forma esplicita sono un omaggio a decenni di lavoro degli attivisti della lotta contro l’Aids. “Siamo realisti. L’astinenza per tutta la durata della pandemia non può funzionare”, ha detto il numero due dell’assessorato Demetre Daskalakis.

“L’obiettivo è far sapere che si può fare sesso ma bisogna essere consapevoli dei rischi e prendere contromisure per evitare contagi”, ha spiegato un portavoce.

Il sesso “più sicuro” nell’epoca del virus comporta l’uso della mascherina e niente baci. Sono incoraggiati tamponi frequenti in caso di sesso con partner nuovi o occasionali.

Il sesso a tre o di gruppo è scoraggiato, ma se proprio si deve, sarebbe bene a scegliere “ambienti vasti, più aperti e ben ventilati”. C’è anche un invito alla creatività: sexy party su Zoom o posizioni “inconsuete”, avvalendosi di “barriere fisiche, ad esempio una parete, per consentire il contatto sessuale evitando un faccia a faccia ravvicinato”.