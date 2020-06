É a rischio l’affluenza al referendum, arriva il “vota e vinci”

MOSCA. – Il Cremlino è famoso per la sua creatività nel convincere i cittadini a presentarsi alle urne, quando davvero serve. Alle presidenziali del 2018, quando l’affluenza era rischio, nella “Russia profonda” i delegati di Mosca si sono inventati referendum consultivi su progetti di sviluppo locale e sagre nei pressi dei seggi.

Ora che in “palio” c’è la riforma della Costituzione e la (possibile) rielezione di Vladimir Putin sino al 2036, gli strateghi del Cremlino si sono davvero sbizzarriti. E hanno lanciato il “vota e vinci”.

Il coronavirus, infatti, ha guastato i piani dello zar e il referendum, previsto in origine per il 22 aprile, è stato spostato al 1° luglio. La situazione epidemiologica nel Paese non è però del tutto sottocontrollo – si viaggia sugli 8-9mila muovi casi al giorno – e la gente non sembra molto interessata a votare.

Ecco dunque ripresentarsi lo spettro bassa affluenza (che si porta dietro il rischio di legittimità striminzita a spoglio concluso). Così sono partite le contromisure.

Intanto il voto è stato “spalmato” dal 25 giugno al 1° luglio per scongiurare assembramenti (le aree più remote del Paese hanno peraltro già iniziato a votare). Poi è stato autorizzato il voto elettronico a distanza e si è deciso di allestire seggi all’aperto e urne itineranti, per favorire gli anziani. E fin qui, tutto bene. Ma c’è chi ha davvero innestato il turbo.

Nella regione di Krasnoyarsk si sono inventati un quiz sulla Costituzione con in palio 10 appartamenti, 10 automobili e 50 smartphone. I formulari saranno distribuiti “nei pressi dei seggi” nei giorni del voto. A Mosca invece autorità, imprese e negozi regaleranno coupon per l’acquisto di prodotti e servizi pari a un controvalore di 10 miliardi di rubli (circa 80 milioni di euro).

“Tutti coloro che prenderanno parte al voto, elettronico o convenzionale, riceveranno un codice speciale, tra i quali ci sarà un sorteggio”, ha spiegato il primo vice capo dello staff del sindaco, Alexei Nemeryuk. Et voilà.

(di Mattia Bernardo Bagnoli/ANSA)