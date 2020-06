(ANSA) – BRUXELLES, 12 GIU – La Corte penale internazionale (Cpi) “esprime profondo rammarico” per l’annuncio del governo Usa di portare avanti “ulteriori minacce e azioni coercitive, incluse misure finanziarie” nei suoi confronti. In un comunicato, la Cpi parla di “un tentativo inaccettabile d’interferire con lo stato di diritto e con i procedimenti della Corte”. “Un attacco contro la Cpi è anche un attacco contro gli interessi delle vittime di crimini atroci, per molte delle quali la Corte rappresenta l’ultima speranza di avere giustizia”.