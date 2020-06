(ANSA) – VIBO VALENTIA, 12 GIU – Due esemplari di testuggine “Testudo Hermanni”, specie protetta dalla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie selvatiche minacciate di estinzione, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Vibo Valentia, supportati da militari del Nucleo carabinieri Cites di Reggio Calabria e del Reparto Biodiversita’ di Mongiana. Accertata l’esposizione per la vendita on line di tartarughe di interesse Cites su un noto sito e-commerce italiano, i militari del Nipaaf di Vibo hanno sorpreso un soggetto nei pressi dello svincolo di Vazzano dell’autostrada A2, mentre esponeva le due testuggini in una teca in plastica. I soggetti responsabili dell’attività illecita, due coniugi, sono stati denunciati per esposizione ai fini della vendita di specie animali protette. (ANSA).