(ANSA) – ROMA, 12 GIU – In India si registra il record dei nuovi contagi da coronavirus in 24 ore: sono quasi 11mila. Il totale sfiora i 300mila casi (297.535) e 8.498 morti. Lo ha reso noto il ministero della salute, come riporta la Cnn. Con questo nuovo aggiornamento, l’India supera il Regno Unito nella classifica dei paesi più malati del mondo: ora è quarta, dietro a Stati Uniti (oltre 2 milioni), Brasile (800mila) e Russia (510mila). Il Regno Unito, in attesa che arrivino i nuovi dati, registra secondo la Johns Hopkins University quasi 293mila casi.