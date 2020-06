(ANSA) – BRUXELLES, 12 GIU – Un busto del re Leopoldo II è stato vandalizzato la notte scorsa in Belgio a Auderghem, a sud-est di Bruxelles. Lo scrive l’agenzia di stampa Belga citando il portavoce della polizia della zona di Marlow (Auderghem, Uccle e Watermael-Boitsfort). La statua è stata posta a terra e imbrattata con della vernice rossa e al suo posto è stata messa una fotografia di Patrice Lumumba, figura dell’indipendenza del Congo belga e premier della Repubblica democratica del Congo nel 1960. Giorni prima nel centro di Bruxelles era stata vandalizzata una statua equestre dello stesso sovrano. La morte dell’afroamericano George Floyd negli Usa ha ravvivato in Belgio il dibattito sulla violenza della colonizzazione in Congo e sulla responsabilità del re Leopoldo II.