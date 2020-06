Stati generali blindati, si parte da sabato

ROMA. – Posti in sala contingentati, collegamenti in videoconferenza, misurazione della febbre all’ingresso. Saranno a norma di Coronavirus, gli stati generali dell’economia. Nella cornice verde di Villa Pamphili Giuseppe Conte accoglierà gli ospiti in un’atmosfera da seminario di studi. Fuori giornalisti e telecamere, con l’eccezione dei punti stampa del premier. Non sono previsti cene o banchetti: agli ospiti verrà offerta acqua e caffè, forse biscotti.

Si parte sabato mattina, con un parterre internazionale. Si chiude domenica 21 o forse lunedì 22 giugno, con una conferenza stampa del premier. L’evento, annunciato la scorsa settimana, prende sempre più forma. Ma a poche ore dall’inizio, molti inviti non sarebbero ancora partiti, non ci sarebbe ancora un programma definitivo.

La giornata di sabato, forse dopo una dichiarazione di ‘apertura’ di Conte, sono in programma gli incontri – alcuni in presenza, altri in videoconferenza – con i vertici delle istituzioni internazionali. Ci saranno la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Gheorghieva, la numero uno della Bce Christine Lagarde, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il commissario europeo Paolo Gentiloni. E probabilmente il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.

Nella residenza romana, che è tra i palazzi della presidenza del Consiglio, è in via di allestimento la sala degli stucchi, con un tavolo rettangolare in grado di ospitare, con il dovuto distanziamento, fino a trenta persone, e maxischermi per gli ospiti che interverranno in videoconferenza.

Nessuna sala stampa o dichiarazione a margine davanti alle telecamere: l’accesso a Villa Pamphili potrebbe essere previsto per i giornalisti per la conferenza stampa finale, in cui il presidente del Consiglio traccerà un bilancio degli incontri, ma anche per alcuni punti stampa nel corso della settimana.

Lunedì, dopo una relazione di Vittorio Colao sul rapporto elaborato dalla sua task force, avranno inizio i colloqui con le parti sociali, in giornate di lavoro che dovrebbero interrompersi in corrispondenza di impegni del premier, come l’informativa alle Camere di mercoledì e il Consiglio europeo del 19.

Ma a poche ore dall’inizio dell’evento, ancora non c’è un elenco finale dei partecipanti. Sindacati e associazioni datoriali non avrebbero ricevuto una convocazione ufficiale. Ma anche chi era stato citato tra i possibili invitati, come l’architetto Massimiliano Fuksas, che dovrebbe partecipare insieme ad altre “archistar”, premi Oscar e personalità di spicco italiane, dice di non avere ad oggi ricevuto nessun invito.

(di Serenella Mattera/ANSA)