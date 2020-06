Card. Bassetti, curare allo stesso modo salute e lavoro

(ANSA) – PERUGIA, 12 GIU – “La salute e il lavoro sono le caratteristiche fondamentali per cui una persona possa sopravvivere e io sono convinto che li dobbiamo curare con pari impegno”: lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, che oggi ha celebrato messa all’interno della concessionaria di Perugia Centralcar, alla presenza di dipendenti e del presidente dell’azienda, Ettore Pedini. “Noi vediamo tutto quello che viene fatto per questa epidemia e ci rallegriamo perché si pensa al bene delle persone – ha detto il cardinale – bisogna però, con uguale premura, prevedere che non ci sia una crisi ancora più forte nel mondo del lavoro, dell’occupazione perché, altrimenti, quello sarebbe un altro tipo di epidemia che si abbatte. Invito tutti, le istituzioni, coloro che hanno responsabilità e mi ci metto io per primo, a fare di tutto perché il lavoro sia garantito per tutti e che siano poi attuati tutti quegli ammortizzatori sociali che in un momento come questo sono particolarmente necessari”.