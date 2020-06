Coronavirus: in Iran 2.369 casi in 24 ore, continua risalita

(ANSA) – ISTANBUL, 12 GIU – Salgono a 182.545 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.369 contagi registrati nelle ultime 24 ore, in ulteriore risalita rispetto ai giorni scorsi. Le nuove vittime sono 75, per un totale di 8.659 decessi confermati dall’inizio della pandemia. I ricoverati in terapia intensiva aumentano a 2.739, mentre i pazienti guariti salgono a 144.649. I test complessivi effettuati finora sono 1.196.947. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari.