Coronavirus: Turkish Airlines riprende voli con Cina e Usa

(ANSA) – ISTANBUL, 12 GIU – Continua la progressiva ripresa dei collegamenti aerei internazionali con la Turchia. Dopo aver riavviato questa settimana i primi voli con diversi Paesi europei, la Turkish Airlines ha annunciato che dalla prossima settimana riprenderà i suoi collegamenti anche con gli Stati Uniti e l’Estremo Oriente. I primi voli partiranno tra una settimana per Chicago e Washington, seguiti poi da altri per Miami e Los Angeles. Sempre venerdì prossimo, dopo oltre 4 mesi, la compagnia di bandiera di Ankara tornerà a volare a Shanghai, e dalla settimana successiva anche a Hong Kong e Seul. La Turchia ha riaperto i confini, ma restano ancora diverse restrizioni per i suoi viaggiatori diretti all’estero.