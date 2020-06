Negozi nell’Imperiese ‘battono’ moneta, arriva il Pignurin

(ANSA) – OSPEDALETTI, 12 GIU – I commercianti di Ospedaletti, nell’Imperiese, ‘battono moneta’ e a partire da domani in tutti gli esercizi convenzionati si potranno ricevere sconti e pagare in ‘pignurin” da 1, 2 e 5 euro che verranno rilasciati sotto forma di buoni sconto sulla merce. Un modo per favorire il commercio e scacciare la crisi da lockdown. Una quarantina gli esercizi pubblici e commerciali e le attività di servizi che hanno aderito all’iniziativa che proseguirà in via sperimentale fino al prossimo 30 settembre, con possibilità di essere rinnovata. Il commerciante che tra “dare” e “avere” si troverà a fine iniziativa con un “tot” di pignurin in cassa, potrà monetizzare la cifra in euro, attraverso un fondo cassa dei commercianti. L’iniziativa è stata resa possibile dal contributo dell’amministrazione comunale e di Confcommercio. (ANSA).