Afghanistan: Nato condanna l’attacco alla moschea di Kabul

(ANSA) – BRUXELLES, 12 GIU – “Forte condanna” della Nato all’attacco ad una moschea in Afghanistan. In un post su Twitter l’ufficio dell’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan chiede che “gli autori” dell’attentato “siano “assicurati alla giustizia” e “dato che siamo di fronte a un’opportunità storica per la pace, i sabotatori non possono essere autorizzati a interromperla”. “Stiamo con l’Afghanistan nella lotta contro il terrore”, conclude l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, Alto Rappresentante Civile della Nato in Afghanistan.