Bologna estate c’è, e il cinema in piazza raddoppia

BOLOGNA. – Condomini, case, cortili, quartieri e piazze. A Bologna l’estate ai tempi del Covid-19 sarà “diffusa”, un’estate “di caseggiato”, rigorosamente su prenotazione, con Dpi e ingressi limitati, fatta di cantastorie a domicilio e spettacoli itineranti, come quelli organizzati dal ‘Teatrino a due pollici’ o le iniziative dei ‘Piccoli teatri di quartiere’, che grazie anche al crowdfunding cittadino promosso dalle Sardine proporrà laboratori artistici e creativi per bambini, ragazzi e famiglie.

E poi il cinema all’aperto, con le storiche rassegne ‘Sotto le stelle del Cinema’ e ‘Il Cinema Ritrovato’ che tornano in piazza Maggiore (mille i posti disponibili) e raddoppiano, visto che un maxi schermo con programmazione identica sarà installato nel centro sportivo del quartiere periferico della Barca. Anche il Teatro Comunale aprirà nei mesi estivi.

“Bologna estate c’è, e questo non è solo uno slogan, ma visti i tempi è una notizia. Abbiamo investito più che lo scorso anno”, ha detto l’assessore alla Cultura Matteo Lepore. “Oggi più che mai, dopo i mesi più difficili segnati dal lockdown, c’è bisogno di cultura. Sarà un’estate con pochi turisti stranieri – ha aggiunto l’assessore -, gli europei torneranno in città solo a luglio, ma saranno il 20% rispetto al 2019, quindi sarà un’estate davvero bolognese, metropolitana. Dedicata a un milione di abitanti”.

Si parte il 15 giugno e fino al 1 settembre, ma già il 14 il cantautore Lorenzo Baglioni, accompagnato dal bolognese ‘Padre Buozzi’ di Paolo Maria Veronica sarà il banditore d’eccezione di un evento curato da ‘Mismaonda’, che annuncerà, da un bus scoperto in giro per i quartieri, che è finalmente arrivata l’estate. Tra spazi nuovi, famosi e segreti sono oltre 60 i luoghi che già a giugno si accenderanno per Bologna Estate e alla fine saranno circa 200.

Dal 15 giugno apre la rassegna estiva promossa dal Comune che inaugura con ‘Sunshine Supeheroes’, la manifestazione che si terrà tra il Locomotiv club e l’Arena Puccini. Fino al 4 luglio tanti gli artisti, tra i quali Elio Germano and Teho Teardo, Andrea Pennacchi, Calibro 35 e Giancane+Zerocalcare.

Sempre il 15 Gianni Morandi torna al Duse per riabbracciare simbolicamente il pubblico. La memoria sarà un valore ancora più forte quest’estate a Bologna, con il ricordo delle stragi del 1980, quella di Ustica e del 2 Agosto. I 40 anni dalla strage di Ustica saranno ricordati, oltre che dalla rassegna di spettacoli al parco della Zucca, anche dalla mostra di Nino Migliori: 81 scatti, come il numero delle vittime, eseguiti ‘a lume di candela’.

Il 2 agosto, invece, ancora una volta l’orchestra del Teatro Comunale sarà protagonista in piazza Maggiore.

