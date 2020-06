Fase 3: tornano processioni e pellegrinaggi religiosi

(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Ripartono le processioni religiose e i pellegrinaggi. Anche la Chiesa entra così nella ‘Fase 3’. Riprende dunque l’organizzazione dei pellegrinaggi. Tra i primi enti a muoversi è l’Opera Romana Pellegrinaggi che dal 24 al 27 agosto porterà i fedeli a Lourdes. Il viaggio, il primo della diocesi di Roma dopo l’emergenza, sarà guidato dal card. Angelo De Donatis e dal presidente dell’Orp mons. Remo Chiavarini. Pronto per settembre il pellegrinaggio in Terra Santa e ad ottobre a Fatima, in Portogallo. Più vicine invece le processioni che potrebbero svolgersi già in questo weekend per il Corpus Domini. La Cei rende noto il parere del Comitato Tecnico Scientifico che, rilevando al riguardo possibili “criticità”, richiama, “anche per i riti religiosi che prevedono una processione all’esterno di strutture ecclesiastiche e luoghi di culto”, “l’adozione delle misure relative al distanziamento fisico, all’uso delle mascherine e delle altre misure igienico-sanitarie come il lavaggio frequente delle mani”.