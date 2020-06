Formula 1: via altri 3 gp, obiettivo correre 15-18 gare

ROMA. – Nonostante la cancellazione di Azerbaigian, Singapore e Giappone, la Formula 1 “crede ancora nel progetto di svolgere tra le 15 e le 18 gare entro la fine della stagione”, prevista per metà dicembre ad Abu Dhabi.

Ad indicare l’obiettivo sono stati gli stessi promotori del circus, spiegando che l’annullamento della tappa di Suzuka è legato alle difficoltà di viaggio, mentre Singapore e Baku non potevano assicurare in breve tempo l’allestimento di circuito cittadini.

Il mondiale velocità sarebbe dovuto partire a metà marzo in Australia. Scatterà invece il 5 luglio sul Red Bull Ring dello Spielberg. Quella in Austria sarà la prima di una serie di otto gare in Europa tra luglio e settembre, a porte chiuse, con personale ridotto nel paddock e seguendo un rigoroso protocollo sanitario.

Un secondo gran premio è in programma al Red Bull Ring il 12 luglio, prima delle tappe in Ungheria (sull’Hungaroring di Budapest) il 19 luglio, Gran Bretagna (a Silverstone) il 2 e 9 agosto, Spagna (sul circuito Barcellona-Catalogna a Montmelo) il 16 agosto, Belgio (a Spa-Francorchamps) il 30 agosto e Italia (a Monza) il 6 settembre.

Dopo si spera che l’emergenza coronavirus sia arretrata tanto da consentire di portare squadre e piloti in Asia e nelle Americhe. Erano già scomparse definitivamente dal calendario le gare in Australia, Montecarlo, Francia e Olanda.

Intervistato dal sito ufficiale della F1, il suo direttore sportivo Ross Brawn ha spiegato che “si sta valutando la possibilità prolungare la stagione europea di una o due gare se fosse necessario”.

Mugello e Imola in Italia, Portimao in Portogallo e Hockenheim in Germania si sono candidate per ospitare eventi. In programma poco prima di Abu Dhabi, alla fine del campionato, anche il Bahrein potrebbe ospitare due gp.