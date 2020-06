Fase 3: Venezia, riapre lo storico Caffè Florian

(ANSA) – VENEZIA, 12 GIU – Ha riaperto stamane a Venezia lo storico Caffè Florian di Piazza San Marco, locale del 1720, simbolo della città nel mondo. Il Florian aveva chiuso per il lockdown il 9 marzo scorso. Stamattina, subito dopo la riapertura delle sue porte, i primi ad arrivare per un caffè sono stati i negozianti della piazza, poi sono giunti i primi turisti stranieri, che si sono accomodati ai tavolini. In questa prima fase il Florian – il più antico caffè del mondo – sarà aperto solo nel week end, dal venerdì alla domenica,dalle 11.30 alle 20. Da luglio vi si potra’ accedere tutti i giorni.