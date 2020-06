Dopo il David di Donatello e l’emozionante serata evento insieme a Gianni Morandi da Assisi, Carlo Conti riaccende nuovamente Rai1. Lo fa con un programma tutto nuovo che punta sull’allegria ma anche sulla curiosità. Si intitola “Top Dieci”, format norvegese ben modellato rispetto al momento attuale: niente pubblico e applausi registrati.

L’atteso game show della Rai parte domenica sera, anche se le successive tre puntate andranno in onda il venerdì. Due squadre di vip se la giocheranno provando a scoprire curiosità e classifiche di ogni genere: dalla musica al cinema, dalla cultura all’attualità passando per la tv e lo sport.

Nella serata inaugurale vedremo la squadra de “I Don Matteo” con Nino Frassica, Flavio Insinna e Maria Chiara Giannaetta contro “I Principi abusivi” Christian De Sica, Alessandro Siani e Serena Autieri.

Nei giorni scorsi Carlo Conti ha anticipato a ‘Sorrisi e Canzoni’ qualche esempio delle domande che saranno fatte alle celebrites: “Quali sono stati i dieci dischi più venduti nel 1985 in Italia? O ancora: quali i nomi da bambina più scelti nel 2016? E gli elettrodomestici più venduti nel ‘63? Giocheremo su tutto, non solo sulla musica. Spazieremo dai musei più visitati agli oggetti più smarriti e a quelli più ‘rubati’ negli alberghi: sarà un modo per fare show giocando e scherzando un po’ su tutto. Pur basandoci su classifiche credibili e autorevoli, ovviamente”.

Non mancherà la possibilità di giocare anche da casa ed il pubblico attraverso i social potrà anche predisporre la propria classifica su una tematica annunciata ad inizio serata. Roberto Mancini e Massimo Ranieri saranno gli ospiti della puntata inaugurale e racconteranno le classifiche della loro vita sullo sfondo di emozionanti filmati di repertorio.

“Top Dieci” andrà in onda dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste con scenografia di Riccardo Bocchini e regia firmata da Maurizio Pagnussat. Come ha spiegato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il nuovo programma rappresenta per la Rai un autentico punto di ripartenza dopo lo stop forzato delle produzioni. Un varietà che troverà spazio anche nei palinsesti di Rai Italia, il canale per gli italiani nel mondo.

Emilio Buttaro