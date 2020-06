Turismo post-Covid, clienti alla ricerca di alberghi con igienizzazione

ROMA. – Il Covid-19 ha investito come uno tsunami il turismo italiano e il particolare il mondo degli alberghi, fatto da 33 mila strutture (il 55% medio piccole) che mettono a disposizione oltre un milione di camere e 2 milioni trecentomila posti letto grazie al lavoro di 179 mila dipendenti e 211 mila addetti e che nel 2019 avevano registrato oltre 50 milioni di arrivi dall’Italia e quasi 47 milioni dall’estero con 20 miliardi di fatturato.

Un risultato ben lontano da quello di quest’anno segnato dal lockdown, da una lenta ripresa dei consumi e da una presenza meno consistente degli stranieri, ma che potrebbe peggiorare se non saranno adottate le misure “anti-Covid” per garantire l’igiene e la sicurezza sanitaria.

Secondo una ricerca di Tecnè realizzata per conto di Assosistema e Associazione Italiana Confindustria Alberghi, tra giugno e dicembre rispetto al 2019 torneranno in hotel il 63,4% dei clienti per lavoro e il 51,2% per vacanza. Il 65,9% ha fiducia che gli alberghi adotteranno adeguate misure anti-Covid e l’81,5% chiederà informazioni in merito. Il 94,5% delle indicazioni si concentra su tre aspetti: ambienti comuni igienizzati spesso e spazi adeguati al distanziamento, igienizzazione di lenzuola, federe e biancheria da bagno e di camere e arredi.

“Più del 90% dei clienti – spiega Marco Marchetti, presidente di Assosistema Confindustra – dichiara che si sentirebbe più tranquillo se l’igienizzazione avvenisse attraverso un processo “certificato”, effettuato da soggetti autorevoli. E inoltre il 54,7% sceglierà l’hotel dove soggiornare in base alle misure adottate e solo il 20,8% in base al prezzo. E sarebbero disposti a spendere anche l’8% in più per avere procedure igieniche garantite”.

“Quello delle imprese alberghiere – dice Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi – è un impegno convinto testimoniato dai tanti e complessi investimenti che, pur con i gravi problemi di liquidità che le colpiscono attualmente, dimostrano il senso di responsabilità e la voglia di ripartire offrendo un soggiorno sicuro e sereno a chiunque sia in procinto di voler tornare a viaggiare”.

Interventi mirati a garantire la sicurezza dei clienti – secondo la ricerca – permettono di attenuare sensibilmente il calo di fatturato, con una riduzione significativa dell’impatto negativo determinato dall’emergenza (da -60% a -41%) e un ritorno ai livelli di fatturato precedenti già nel 2022 (e non nel 2025).

Tutto questo secondo le associazioni non dovrebbe far lievitare i prezzi anche perché come spiega Barbara Casillo, direttore generale di Confindustria Alberghi “l’igienizzazione e la sanificazione dei tessili, in particolare, sono pratiche da sempre in essere: oggi vanno solo comunicate per rassicurare il cliente”. E aggiunge: “Ora sono solo il 20% le strutture operative, imprenditori coraggiosi che stanno affrontando davvero grandi difficoltà”.

Non trascurabile anche il minore impatto sull’ambiente dell’igienizzazione e del lavaggio industriale della biancheria a confronto con l’uso di uso di materiali monouso (di carta e di plastica). “A livello di riscaldamento globale c’è un -53% a livello dell’impoverimento dello stato di ozono -27%, a livello di produzione di smog -50% e 92% a livello di produzione di rifiuti” secondo i dati di Assosistema.

(di Cinzia Conti/ANSA)