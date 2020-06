Rugby: Parisse continua, prolunga di un anno con Tolone

(ANSA-AFP) – TOLONE, 12 GIU – Sergio Parisse, 37 anni a settembre, non lascia il rugby giocato e prolunga di un anno il contratto che lo lega al Tolone, club di punta del Top 14 francese, che ne ha dato notizia oggi. Sempre il Tolone, ha annunciato anche il prolungamento di un’altra sua stella, il capitano della Francia Charles Ollivon. Quanto a Parisse, che prima di giocare in Provenza ha fatto parte dello Stade Francais con cui ha vinto il titolo francese, è certo che ci sarà anche la sua partita di addio alla Nazionale, di cui è stato per tanti anni capitano. Avrebbe dovuto giocarla l’anno scorso ai Mondiali in Giappone, contro la Nuova Zelanda, ma il match venne annullato per il tifone. Poi avrebbe dovuto essere Italia-Inghilterra del Sei Nazioni 2020, che però non si è svolta a causa del coronavirus. Ci sarà quindi una prossima occasione, nel frattempo Parisse cercherà anche di rivincere il Top 14. Quando poi smetterà, vorrebbe intraprendere la carriera di allenatore. (ANSA-AFP).