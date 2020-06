Ecco calendario, la B riparte con Ascoli-Cremonese

ROMA. – Il fischio d’inizio arriverà mercoledì prossimo col recupero Ascoli-Cremonese, il sipario sulla regular season calerà invece il 31 luglio. Poi spazio a playoff e playout. Anche la Serie B è pronta a ripartire dopo l’interruzione imposta dall’emergenza coronavirus.

La Lega presieduta da Mauro Balata ha diffuso le date aggiornate del calendario e il programma delle ultime 10 partite del girone di ritorno.

Tre i turni infrasettimanali (29 giugno, 13 luglio e 27 luglio), inizio dei playoff il 4 agosto e finale di ritorno il 20, playout il 7 e il 14 agosto. Al momento dello stop causa pandemia il Benevento comandava in solitario la classifica con 69 punti. Crotone e Frosinone, le più vicine (si fa per dire), inseguono rispettivamente con 20 e 22 punti in meno.

Il vantaggio per la squadra allenata da Filippo Inzaghi è tale che la mette al riparo da ogni sorpresa, ma l’obiettivo resta comunque quello di chiudere il conto il prima possibile. Per conquistare matematicamente la Serie A al Benevento servono ancora 8 punti. Dovesse partire di scatto, centrando magari subito un paio di vittorie (i primi impegni alla ripresa sono in trasferta con Cremonese e Empoli), potrebbe ritrovarsi a festeggiare la promozione al Vigorito già lunedì 29 giugno in occasione della sfida con la Juve Stabia.

Assieme al Benevento salirà subito anche la seconda classificata, mentre la terza promossa verrà definita mediante la disputa dei playoff fra le sei squadre arrivate in classifica dal 3/o all’8/o posto. In coda appare invece segnato il destino del Livorno, ultimo con appena 18 punti. Senza un’inversione di tendenza per il club che la famiglia Spinelli vuol cedere si apriranno le porte della Lega Pro.

A retrocedere direttamente saranno infatti le tre squadre ultime classificate (al momento toccherebbe a Cosenza e Trapani), mentre la quarta verrà individuata tramite uno spareggio fra la quartultima e la quintultima se non hanno più di quattro punti di distacco. In questo caso retrocede direttamente anche la quartultima classificata, senza la disputa dei playout.