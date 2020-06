La prima vittima del monopattino, un morto nel Bolognese

BOLOGNA. – Uno scontro violento tra un monopattino elettrico e una utilitaria nel punto dove una strada extraurbana che collega alcuni paesi della pianura, incrocia la corsia di accesso per immettersi in una rotatoria a Budrio. È accaduto nella ‘bassa’ bolognese, ieri mattina, il primo incidente mortale in Italia che coinvolge un monopattino, come rilevato dall’Osservatorio dell’Associazione amici e sostenitori della polizia stradale (Asaps).

A perdere la vita è stato un impiegato che era a bordo del mezzo a due ruote. Andrea Cacciari, 60 anni, residente nella vicina Selva Malvezzi, frazione del Comune Molinella, stava guidando il monopattino elettrico quando si è scontrato con una vettura, una Renault Capture, condotta da una 40enne di Budrio.

Per le ferite riportate, le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito e oggi è morto all’Ospedale Maggiore di Bologna, lasciando una moglie e due figlie. I rilievi dell’incidente e le verifiche eseguite sul monopattino, condotti dalla Polizia municipale, hanno chiarito che il mezzo era omologato ma, in base alle prime rilevazioni, non poteva circolare su una strada extraurbana, come è via Zenzalino nord, dove è avvenuto l’incidente, che non è dotata di una pista ciclabile.

Gli agenti consegneranno tutti gli accertamenti al pm Bruno Fedeli della Procura di Bologna. L’automobilista è stata indagata per omicidio stradale. Il 60enne è la prima vittima in Italia dove, in base a stime dell’Asaps dal 17 maggio (ovvero dall’inizio della ‘fase 2’) a oggi si sono verificati 14 incidenti che hanno coinvolto monopattini.

Proprio un anno fa un 25enne di Parigi, che andava sul suo monopattino, è morto scontrandosi con un camion. Un incidente che ha scosso la capitale francese che si è interrogata su come regolare la micromobilità elettrica, sempre più diffusa anche nel nostro Paese e sostenuta anche da incentivi.

Molte persone, giovani e non, scelgono infatti di spostarsi anche con segway, hoverboard e monowheel, mezzi di trasporto veloci, non inquinanti, ma che, sulle strade, devono coesistere con auto, scooter, bus e anche biciclette. “Dopo quell’episodio – spiega il presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna Mauro Sorbi – Parigi si è dotata di regole precise, creando per i monopattini e gli altri dispositivi una categoria nel Codice della Strada. In Italia, invece, serve chiarezza sulle regole e sul loro utilizzo”.

Anche perché la loro diffusione è in crescita: nel 2020, come rilevato dall’Asaps, si sono già verificati 22 incidenti stradali che hanno coinvolto monopattini o mezzi elettrici contro i 7 del 2019. Da giugno dello scorso anno a questo mese, sono stati registrati due feriti in prognosi riservata e 27 feriti, tra i quali ci sono stati 10 minorenni.

Le regioni dove è successo il maggior numero di questi casi sono stati Piemonte (10), Lombardia (6), Veneto (5), Emilia-Romagna e Toscana (2). Maglia nera tra le città, Torino (7 incidenti) e Verona (3).

“Alla guida di monopattini e altri mezzi elettrici – afferma Giordano Biserni presidente dell’Asaps – ci sono utenti non solo giovanissimi, ma anche di mezza età che lo ritengono un mezzo utile per districarsi nel traffico, per poter circolare anche nei centri storici e per raggiungere i luoghi di lavoro dopo aver parcheggiato l’auto nei parcheggi scambiatori.

Le regole del Codice della Strada vanno osservate sempre, a maggior ragione a bordo di un mezzo che presenta delle difficoltà per le dimensioni delle ruote e per le strade, spesso già impraticabili per altri utenti a due ruote. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo – conclude – ma anche per chi lo incrocia sulle strade: il monopattinista è un altro utente debole e va rispettato sulla carreggiata stradale”.

