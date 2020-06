Alitalia: si stringe su newco, anche asset AirItaly

ROMA. – Si apre qualche spiraglio per i lavoratori di AirItaly e si stringono i tempi per la newco Alitalia. Due partite parallele rimaste finora distinte, ma le cui soluzioni potrebbero alla fine incrociarsi nel tentativo di ridisegnare i contorni del trasporto aereo italiano.

Nella nuova Alitalia, che potrebbe assumere una forma più definita già dalla prossima settimana, potrebbero infatti convogliare alcuni asset della compagnia sarda.

Una prospettiva che sarà la nuova società a valutare ma che è stata esplicitamente indicata dalla ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di una video call con i sindacati, le Regioni Sardegna e Lombardia e i liquidatori di AirItaly.

Non si tratterebbe dunque di fusione o di riassorbimento, come suggerito solo qualche giorno fa proprio dal governatore della Sardegna, Christian Solinas, ma di qualche “integrazione”, anche se la ministra non è entrata in maggiori dettagli.

Sul tavolo potrebbero esserci delle tratte o, probabilmente, dei lavoratori di AirItaly. É proprio su di loro che si sta concentrando ora l’attenzione del governo, impegnato a verificare se la cassa integrazione prevista dal decreto Cura Italia per far fronte all’emergenza Covid sia applicabile anche a questo caso specifico. Del tema si occuperà un tavolo técnico tra Ministero del Lavoro, dello Sviluppo e dei Trasporti convocato per lunedì.

Da qui la soddisfazione dei sindacati che parlano di direzione “indubbiamente giusta” e vedono finalmente una possibilità di superare lo stallo in cui si era incappati con un primo passo concreto a tutela dei 1.500 posti di lavoro della seconda compagnia italiana.

“Tutte le parti hanno espresso la volontà di individuare soluzioni per salvaguardare il patrimonio di risorse umane e industriali di Air Italy”, afferma il segretario generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, giudicando “altrettanto positivo l’impegno del commissario finalizzato al mantenimento di certificazioni e abilitazioni professionali di piloti, assistenti di volo e addetti alla manutenzione della compagnia, indispensabili per continuare la professione”.

Di “tassello positivo” parla anche la Filt-Cgil, che chiede però alle Regioni Sardegna e Lombardia di chiarire in quali termini e con quante risorse economiche vogliano essere della partita, mentre la Uiltraporti è “cautamente ottimista”.

Per Alitalia si sta intanto cercando di chiudere il cerchio anche sui vertici. Notizie giudicate credibili dagli operatori di settore indicano come possibile nuovo amministratore delegato, Fabio Lazzerini, attuale direttore commerciale della compagnia.

Un nome a cui, stando a qualche indiscrezione, si affiancherebbe quello di Roberta Neri, fino a maggio amministratore delegato di Enav, figura già esperta del settore.