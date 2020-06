Tedeschi temono il virus in aereo, 83% non prenota

BERLINO. – Lunedì cade l’allerta sui viaggi verso i Paesi europei in Germania: una svolta attesissima soprattutto in Italia, dove si punta a far ripartire il turismo.

A quanto pare, però, i tedeschi non hanno alcuna voglia di volare, temendo di contrarre il virus in aereo. È quello che ha rivelato un sondaggio dell’istituto Civey, che sarà pubblicato domani da Der Spiegel.

Stando a un’anticipazione del magazine, soltanto il 13,4% del campione avrebbe pianificato di prendere un aereo nei prossimi tre mesi. L’83,1% non avrebbe in programma spostamenti in volo, e il 60,8% risponde esplicitamente di temere un possibile contagio in cabina (anche se in ansia, a riguardo, sarebbero soprattutto le donne).

Perfino fra chi ha responsabilità dirigenziali a lavoro solo uno su cinque risponde di essere pronto a prenotare una trasferta in aereo.

Si tratta di dati poco incoraggianti, anche alla luce delle forti tensioni che attraversano la compagnia di bandiera. E del resto è lo stesso settimanale a scrivere che Lufthansa, alle prese con la gestione degli effetti del coronavirus, sta pensando di stimolare la voglia di viaggiare offrendo nuovi servizi.

Fra le opzioni in via di valutazione, anche quella di centri ove fare i test del coronavirus negli scali, a Monaco e a Francoforte: per chi dovrà viaggiare verso Paesi che lo richiedano all’ingresso, sarebbe possibile avere il risultato nel giro di 4 ore. Inoltre, il colosso che lotta contro lo scenario di un forte ridimensionamento, lascerebbe i posti centrali vuoti, fra le file, per i clienti che lo desiderassero. Ma questo solo a pagamento.

La compagnia aerea tedesca è sotto i riflettori da giorni: è di ieri la notizia che 22 mila posti di lavoro sono a rischio, nonostante il pacchetto di aiuti statali, appena concordato col governo, da 9 miliardi. Sia pur in un clima di incertezza le compagnie aeree stanno comunque immaginando di aumentare l’offerta dei piani volo in vista della ripresa dei flussi turistici.

Dal 15 giugno il governo tedesco eliminerà il cosiddetto “sconsiglio” sui viaggi nei Paesi dell’Ue e degli associati Schengen, sostituendoli con degli avvisi mirati. La situazione continuerà ad essere monitorata molto attentamente, ha spiegato anche ieri il ministro degli Esteri Heiko Maas, e non si escludono passi indietro. Maas ha inoltre chiarito che “neppure un’allerta sui viaggi costituisce un veto” e chi viaggerà dunque lo farà a proprio rischio.

La settimana scorsa, il capo della diplomazia tedesca aveva anche avvertito che per le ferie estive non vi saranno operazioni di recupero all’estero, se la pandemia dovesse peggiorare. Dall’esplosione del coronavirus la Germania ha garantito il rimpatrio di ben 240 mila tedeschi che erano rimasti bloccati all’estero. Un’impresa notevole, che non si ripeterà.

(di Rosanna Pugliese/ANSA)