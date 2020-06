Torna il calcio: Danilo nella Juve, Rebic unica punta Milan

(ANSA) – TORINO, 12 GIU – C’è Danilo nella Juventus che questa sera affronta il Milan nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, prima partita ufficiale dopo 96 giorni di lockdown a causa dell’emergenza coronavirus. Sarri lo ha preferito a Cuadrado per il ruolo di terzino sinistro. In attacco, assente Higuain, il tridente è composto da Douglas Costa, Dybala e Ronaldo. Tante le assenze nel Milan, dove Calabria sostituisce lo squalificato Theo Hernandez, mentre a centrocampo ci sono Kessie e Bennacer. Al posto di Ibrahimovic, infortunato, c’è Rebic, unica punta. Si parte dall’1-1 dell’andata. In caso di parità niente supplementari: le due squadre andranno subito ai rigori. (ANSA).