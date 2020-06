MILANO. – La Vespa 946 veste Dior, per festeggiare i 75 anni dal lancio del brand e dalla fondazione della Maison, nel 1946. “Oggi, come allora – sottolinea Michele Colaninno, responsabile delle strategie di prodotto e marketing Piaggio e a.d. Immsi – abbiamo attraversato un periodo buio e ora stiamo unendo le forze per condividere un po’ di joie de vivre attraverso una combinazione di stile e artigianalità. In un momento difficile come quello attuale, è bello poter sognare un futuro migliore”.

Una collaborazione, secondo Pietro Beccari, presidente e a.d. di Christian Dior Couture, che “rende omaggio al fascino senza pari della Riviera italiana, che tanto affascinava Christian Dior.

Lo stile della Dolce Vita non ha mai smesso di infondere il proprio spirito elegante nei modelli di haute couture dello stilista, una magia solare che oggi più che mai si perpetua nelle collezioni di Maria Grazia Chiuri”.

Ed è proprio lei, direttrice creativa delle collezioni di alta moda, prêt-à-porter e accessori femminili Dior, a ridisegnare per l’occasione la moderna versione della Vespa 946, telaio monoscocca, presentata nel 2012 a Milano e contraddistinta dall’eleganza e dal minimalismo delle linee e dall’innovazione tecnologica.

“Vespa mi ricorda la mia città, Roma – spiega -. È legata alla libertà di muoversi facilmente in città, come nel film Vacanze Romane, che ha lasciato quella straordinaria immagine di Audrey Hepburn aggrappata a Gregory Peck”.

Lo scooter sarà prodotto in Italia, a Pontedera (Pisa) per la primavera 2021 e non mancheranno accessori, tra cui un bauletto e un casco decorati con il motivo Dior Oblique, disegnato da Marc Bohan nel 1967.

In edizione limitata, saranno disponibili nelle boutique Dior in tutto il mondo e successivamente in selezionati flagship store Motoplex del gruppo Piaggio.

