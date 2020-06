Stati generali, al via tra le critiche. Conte a snodo mandato

ROMA. – “E’ il momento di azioni concrete e interventi urgenti”. Giuseppe Conte introduce gli stati generali che per dieci giorni, a Villa Pamphili, lo vedranno confrontarsi sul “piano di rilancio” del Paese. E prova a respingere subito le accuse di chi paventa una “passerella”, una kermesse che fa perdere tempo rispetto alle emergenze del Paese.

Fin dal primo giorno, nel confronto con i vertici delle istituzioni europee e internazionali, proverà a dare prova di un governo che si prepara a ben investire i 172 miliardi che l’Italia potrebbe ricevere dal Recovery Fund. E’ uno snodo decisivo sul fronte Ue, con il Consiglio in programma la prossima settimana.

E’ un passaggio cruciale per il governo. Il premier proverà a convincere i partner europei non solo a non ridimensionare il piano presentato dalla commissione europea ma anche a concedere già nel 2020 un’anticipazione dei fondi.

Mentre sul fronte interno lo attendono due settimane di fuoco, con dossier da affrontare del calibro di Autostrade e dei decreti sicurezza di Salvini, il voto alla Camera del decreto rilancio e il decreto su cantieri e semplificazioni da portare in Cdm, consapevole che i partiti di maggioranza, su tutti Pd e M5s, da settimane discutono sui meccanismi per sbloccare le opere ferme.

Conte ha illustrato giovedì notte in Cdm ai ministri l’ossatura del masterplan che vuole discutere con i suoi interlocutori: ancora in queste ore stanno partendo gli inviti a parti sociali, enti locali, categorie produttive, singole personalità di spicco, che siederanno al tavolo di Villa Pamphili lungo tutto l’arco della prossima settimana.

Vorrebbe poi chiudere con un confronto sul documento di sintesi con le opposizioni, che hanno rifiutato per ora l’invito (ma Silvio Berlusconi continua a lavorare per una mediazione). Ma la vigilia, segnata dall’audizione davanti ai pm di Bergamo per le mancate zone rosse di Alzano e Nembro, è segnata da qualche polemica e dai segnali di nervosismo di una coalizione tutt’altro che coesa.

Vito Crimi e il Movimento 5 stelle fanno sapere di essere al lavoro di una loro “proposta per il rilancio del Paese”. Matteo Renzi chiede “subito dopo gli stati generali un passaggio e un dibattito parlamentare” per passare “dalle chiacchiere agli atti concreti”. Ma è soprattutto il Pd a continuare a pressare il premier, perché affronti e risolva i dossier sul tavolo. Come a dire: gli stati generali non devono servire a buttare la palla in tribuna.

Da Alitalia, ad Aspi, all’Ilva i Dem chiedono che le questioni vengano affrontate in fretta, prendendo delle decisioni, perché come ha detto Nicola Zingaretti giorni fa in tv tra un po’ si inaugura il nuovo ponte di Genova e ancora non si sa il destino della concessione.

Dario Franceschini in consiglio dei ministri rispolvera il tema della modifica dei decreti sicurezza di Salvini, che il M5s fa fatica a sconfessare: la ministra Lamorgese ha da tempo pronta una proposta e ci sarà un vertice – promette Conte – la prossima settimana per portare le modifiche in Cdm a breve.

Quanto all’accesso ai fondi del Mes, che secondo il Pd sono indispensabili, il presidente del Consiglio assicura che una discussione in Parlamento e una decisione ci sarà a luglio (la risoluzione che si voterà la prossima settimana in vista del Consiglio europeo dovrebbe restare sul vago).

“Un piano c’è”, assicura Conte che nega di essere al lavoro per un suo partito e prova così a smentire di voler fare degli stati generali dell’economia uno ‘spot’ personale. Sul tavolo di Villa Pamphili avrà una decina di pagine, con uno schema con macroaree di intervento e alcune azioni puntuali.

“Sbloccare – elenca su Facebook – i cantieri già in estate con norme che portino alle autorizzazioni in settimane anziché anni; l’Alta velocità in tutta Italia, soprattutto al Sud” (del Ponte sullo stretto si parlerà solo dopo aver rafforzato la rete, spiega). E ancora: “Impresa 4.0 Plus” per rafforzare gli incentivi alle realtà produttive; una rete nazionale unica in fibra ottica; una svolta su digitalizzazione e pagamenti elettronici”.

Alcune misure sono destinate a trovare spazio subito nel decreto semplificazioni, altre saranno dettagliate a settembre nel “Recovery plan” italiano da presentare all’Europa.

Ma fuori la crisi morde e di come trasformare il crollo economico in un’opportunità il premier parlerà nella prima giornata di lavori con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e ospiti del calibro di Ursula Von Der Leyen e, forse, Christine Lagarde. Davanti a villa Pamphili protesteranno Usb, Cobas, Prc, Potere al popolo, movimenti. Dall’esterno, alla vigilia, arrivano segnali di scetticismo.

“Questa è la realtà, quando c’è da riflettere sul Paese chi sta sul territorio sparisce, è incredibile”, attacca da Milano Beppe Sala, non invitato. E da Napoli Vincenzo De Luca parla beffardo di un “concilio di Nicea” che si svolge in un “quadro di grande confusione”.

Anci, Regioni e Province sono stati invitati, fanno sapere da Palazzo Chigi. Ma anche gli industriali di Roma sono critici e definiscono gli stati generali “solo un brainstorming”. Ma critiche sull’appuntamento di Villa Pamphili giungono anche da due ex premier: Mario Monti che tranchant lo chiama “la Bilderberg dei 5 Stelle” e Romano Prodi che più pragmaticamente suggerisce: “meglio fare due cose concrete che gli stati generali”.

Un esempio in più di come tutti gli occhi siano puntati sul premier: accanto ai dossier più scottanti, da qui all’estate potrebbero servire nuovi interventi in deficit per rifinanziare la cassa integrazione e intervenire per settori come turismo e per i Comuni. Su come affronterà lo snodo delle prossime settimane e l’impronta che saprà dare agli stati generali che il premier si giocherà molto.