Lascia dopo 60 anni fondatore azienda Hello Kitty

(ANSA) – TOKYO, 12 GIU – Lascia dopo 60 anni il fondatore e presidente dell’azienda che ha creato il personaggio e brand Hello Kitty, ed è il primo sostanziale cambiamento ai vertici per la Sanrio, l’azienda di base a Tokyo che nel 1974 creò il personaggio adesso noto in tutto il pianeta. Il 92enne Shintaro Tsuji passa il testimone al nipote Tomokuni che ha 31 anni ed è già nella dirigenza dell’azienda. Sarà il più giovane Amministratore delegato che la Sanrio abbia mai avito e con Hello Kitty condivide il compleanno, il primo novembre, ma è più giovane di 14 anni. Il figlio del fondatore Shintaro, Kunihiko è deceduto nel 2013.