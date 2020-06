Coppe con tifosi, Uefa pensa a Lisbona e Germania

MILANO. – La Uefa punta a giocare davanti a un minimo di pubblico negli stadi le fasi finali di Champions ed Europa League, ultimo atto di una stagione segnata dalla pandemia di coronavirus.

Al momento, la capitale portoghese Lisbona è considerata la soluzione più concreta per ospitare la “Final Eight” di Champions, mentre per quella dell’Europa League si pensa a Francoforte e ad altre tre città della Germania.

La finestra su cui si ragiona è indicativamente quella fra il 12 e il 22 agosto. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire quali Paesi potranno dare garanzie su un’apertura parziale e programmata degli stadi fra due mesi, fattore importante, se non decisivo, nella scelta delle nuove sedi, che verranno ufficializzate dopo la riunione del Comitato esecutivo del 17 giugno, al posto di Istanbul e Danzica.

In Polonia la prima ondata di contagio non ha ancora superato il picco, e anche Istanbul sembra ormai disposta ad accettare uno slittamento, ospitando la finale di Champions nel 2021.

Molto più tranquillizzante appare la situazione in Portogallo, dove l’ultimo bollettino conta un solo decesso, ai minimi dal 19 marzo. Lisbona è in pole per incoronare la Regina d’Europa, come nel 2014, quando Cristiano Ronaldo con il Real Madrid vinse il derby con l’Atletico davanti a circa 60 mila spettatori.

Almeno qualche migliaio, secondo i piani della Uefa, dovranno applaudire ad agosto i quarti, la semifinale e la finale delle due coppe. Con il calendario stravolto dall’emergenza coronavirus, è ormai scontato il format accorciato con quarti e semifinali in gara secca, prima della finale.

Sfuma invece l’idea di disputare in un’unica sede le sfide di ritorno degli ottavi di entrambe le competizioni (più avanti si capirà se tutte a porte chiuse), fra cui Juventus-Lione e Barcellona Napoli in Champions, Getafe-Inter e Roma-Siviglia in Europa League.

Il futuro delle coppe sarà chiaro fra una settimana, quando il Comitato esecutivo della Uefa definirà anche altre scelte: la Supercoppa europea potrebbe finire a Budapest, in Ungheria, e la “Final Eight” della Champions femminile in Spagna.