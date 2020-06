Familiari vittime invocano inchiesta sul governo, troppi ritardi

LONDRA. – Avviare senza indugi un’inchiesta pubblica, nel mezzo della pandemia di coronavirus, per tentare di far luce in presa diretta agli errori strategici imputati da una pletora di critici sempre più numerosa al governo e alle autorità britanniche che si calcola possano essere costati la vita a decine di migliaia di vittime in più.

A chiedere conto delle scelte fatte e delle contestazioni emerse – fra ritardi nell’introdurre il lockdown, comunicazioni contraddittorie, mancata tutela degli anziani nelle case di riposo – è adesso un comitato di familiari di 450 pazienti uccisi dal Covid-19 nel Regno: che auspicano non solo chiarezza sul passato, ma anche un’immediata revisione dell’intera strategia, se non altro per far sì che il Paese sia pronto all’eventualità di una seconda ondata di contagi dal prossimo autunno o quando sarà.

Il governo di Boris Johnson giura di non voler ostacolare l’apertura di un’inchiesta sul proprio operato; ma – nel ribadire di aver sempre agito “sotto consiglio scientifico” – rifiuta i giudizi con il senno di poi. E soprattutto rimanda ogni valutazione al “tempo opportuno”: a pandemia sconfitta e con i dati di tutti i Paesi disponibili in modo uniforme.

Un rinvio che, però , secondo il gruppo Covid-19 Bereaved Families for Justice UK rischia di provocare altre morti evitabili. Come sostiene Jamie Brown, il cui padre Tony è morto al Colchester General Hospital lo scorso 29 marzo, 20 giorni dopo essersi infettato su un treno che lo portava a Londra. Jamie accusa l’esecutivo di aver attuato il lockdown troppo tardi, il 23 marzo, dopo settimane d’incertezze e cambi di direzione.

Lo stesso sospetto avanzato di recente dall’epidemiologo Neal Ferguson, decisivo nel convincere Johnson ad adottare la línea delle restrizioni sociali dopo i richiami di altri consulenti del premier all’illusione di un’immunità di gregge anticipata, e convinto che un’anticipazione di una settimana sarebbe stata possibile sulla base del dibattito fra i vari consiglieri scientifici del governo Tory.

E avrebbe potuto salvare la vita fino ad almeno 20.000 degli oltre 41.000 morti censiti oggi.