(ANSA) – TEHERAN, 13 GIU – L’Iran ha respinto oggi le affermazioni contenute in un rapporto dell’Onu secondo le quali le armi usate per attacchi lo scorso anno contro siti petrolieri dell’Arabia Saudita erano di origine iraniana. In un tweet, l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Majid Takht Ravanchi, ha affermato che tali accuse sono state fatte sotto la pressione degli Stati Uniti. “(Affermare) l’origine iraniana delle armi – scrive Takkht Ravanchi – è un errore. Sembra che gli Usa, con la loro storia ostile all’Iran, ora siedano al posto di guida per scrivere delle ‘valutazioni'”. Anche il ministero degli Esteri di Teheran ha respinto le accuse: “E’ interessante – si afferma in un comunicato – che il rapporto esca nel momento in cui gli Usa stanno lavorando per preparare una risoluzione pericolosa per prolungare l’embargo sulle armi contro l’Iran”.