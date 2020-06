Venezuela, l’Alta Corte designa il suo CNE

CARACAS – In Venezuela nulla più sorprende. Tantomeno la designazione di un Consiglio Nazionale Elettorale tanto o più filo-governativo del precedente. Il copione è stato rispettato come in altre occasioni. Il Tribunale Supremo di Ciustizia, con una sentenza, ha sottratto nuovamente all’Assemblea Nazionale una sua prerogativa: l’elezione del Consiglio Nazionale Elettorale. Ha giustificato questo strappo costituzionale accusando il Parlamento presieduto da Juan Guaidó di esser venuto meno alla responsabilità di dare al Paese un CNE. Le nuove autorità, investite durante una cerimonia presieduta da Maikel Moreno, presidente del Tsj, sono: Indira Alfonzo Izaguirre, presidente del Cne; Rafael Simón Jiménez, vicepresidente; Tania D’Amelio, che già ricopriva l’incarico; Gladys Gutiérrez e José Luis Gutiérrez Parra.

L’Alta Corte aveva concesso al Parlamento 72 ore per presentare i candidati a dirigere l’organismo elettorale. Un ultimatum interpretato dal Parlamento come una intimidazione. E, quindi, rispedito al mittente.

Il governo, per dare una parvenza di legalità al nuovo CNE, ne aveva discusso con una parte dell’opposizione. La stessa che già altre volte aveva lanciato un salvagente al governo. Non avendo comunque ottenuto risultati, delegava al TSJ la sua designazione.

Un nuovo CNE era la condizione “sine qua non” per avanzare verso le elezioni del nuovo Parlamento. Elezioni, queste, che il governo è determinato a organizzare entro il prossimo novembre.

La designazione di questo CNE, comunque, non rende l’organismo più credibile del precedente. Infatti, gli esperti coincidono nel sottolineare che si tratta di una scelta gattopardiana. Accade spesso in Venezuela. Cambiano le persone, ma non la parzialità del CNE. E senza un organismo elettorale imparziale non esistono garanzie di elezioni democratiche e libere di brogli.

Prorogato lo Stato d’Emergenza

Mentre il TSJ decideva unilateralmente la composizione del CNE, il capo dello Stato prorogava lo Stato d’Emergenza, che è previsto dalla Costituzione nei casi di estrema necessità.

Il testo del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, precisa che la decisione di mantenere la quarantena deriva da “circostanze di ordine sociale che pongono gravemente a rischio la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini”. Nel testo, inoltre, si sottolinea che “è nei poteri dell’esecutivo nazionale adottare le misure che si considerino necessarie per contenere ed evitare il contagio del coronavirus”.

Il Venezuela è in quarantena dal 16 marzo scorso. Ma è una quarantena virtuale. Infatti, l’80 per cento della popolazione vive alla giornata. E non può permettersi di restare in casa. Inoltre, sia l’igiene, per mancanza di acqua, elettricità e prodotti per la pulizia personale; sia la distanza sociale, impossibile da rispettare nelle lunghe file di fronte ai supermarket o alle stazioni di benzina, sono possibili. Lo Stato d’Emergenza, quindi, più che per controllare la pandemia ed evitare i contagi è indispensabile al Governo per contenere le proteste, controllare le contestazioni e disperdere sul nascere ogni manifestazione di dissenso.