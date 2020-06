(ANSAmed) – BELGRADO, 13 GIU – Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha reagito duramente alle foto apparse ieri su un giornale vicino all’opposizione nelle quali si vede suo figlio Danilo mentre in un locale guarda alla tv una partita di calcio in compagnia di un amico che, secondo il giornale, sarebbe legato ad ambienti criminali. Per il presidente si tratta chiaramente di una campagna contro di lui per metterlo in cattiva luce a pochi giorni dal voto del 21 giugno. Il giovane ripreso con il figlio, e che sarebbe un criminale, non ha mai avuto problemi e non è mai stato condannato – ha detto Vucic in una intervista ieri sera alla tv privata Prva -. E’ un tifoso del Partizan, ha aggiunto, e insieme in un caffè guardavano in tv il derby con la Stella Rossa (semifinale di Coppa giocata mercoledì sera, ndr). Non facevano nient’altro. E quel giovane non ha mai avuto problemi con la droga, è stato coinvolto un paio di volte in risse, ma non è mai stato condannato.