Coronavirus: Iran, 71 nuovi decessi e altri 2.410 casi

(ANSA) – TEHERAN, 13 GIU – Il presidente iraniano Hassan Rohani ha avvertito che le severe restrizioni per frenare la diffusione del coronavirus potrebbero presto tornare, dato che i funzionari sanitari hanno oggi registrato 71 nuovi decessi, portando cosi’ il numero totale nel paese a 8.830. “I protocolli sanitari dovrebbero essere rigorosamente osservati, specialmente nelle città in cui si trovano i santuari sacri, dove la situazione viene segnalata come allarmante”, ha sottolineato il presidente. La portavoce del ministero della Sanità Sima Lari ha reso noto oggi che nelle ultime 24 ore sono stati individuati 2.410 nuovi casi di infezione, che hanno portato il totale a 184.955. “I malati ricoverati in terapia intensiva sono 2.755, mentre il numero dei guariti e’ di 146.748. Finora, in tutto il Paese sono stati condotti 1.219.400 test”, ha aggiunto.