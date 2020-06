Fase 3: da metà giugno in Veneto via a cinema e discoteche

(ANSA) – VENEZIA, 13 GIU – Via libera in Veneto alla riapertura anche di cinema e discoteche. Lo prevde la nuova ordinanza regionale illustrata dal presidente Luca Zaia. Da lunedì 15 giugno possono riaprire i battenti in Veneto cinema e teatri, circhi e spettacoli viaggianti, spettacoli lirici e sinfonici, in conformità alle linee guida regionali. Il numero massimo di spettatori viene stabilito in relazione alla capienza della struttura, tenendo uno spazio libero tra le sedute fisse, o comunque la distanza di 1 metro. Dal 19 giugno potranno riaprire al pubblico anche discoteche e locali pubblici – ma anche sagre, fiere, sale da gioco.