(ANSA) – MATERA, 13 GIU – Alcuni mesi fa, a Matera, ha affittato regolarmente una casa di sua proprietà a un uomo, ma quando ha scoperto che vi abitava insieme al suo compagno li ha minacciati di andare via: i due, però, si sono rivolti alla Polizia che lo ha denunciato in stato di libertà alla magistratura. I due uomini continuano a vivere nella casa presa in affitto nei mesi scorsi.