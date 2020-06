(ANSA) – MONTEVAGO (AGRIGENTO), 13 GIU – “Il comune di Montevago (Agrigento) intende istituire una taglia a chi segnala i piromani con foto e video, in modo da poterli identificare e punire come prevede la legge”. L’iniziativa è della sindaca, la parlamentare regionale Margherita La Rocca Ruvolo, che ha espresso ‘indignazione’ per l’incendio che ieri ha distrutto una grande area (almeno 100 ettari) del bosco del Magaggiaro, “polmone verde – fa notare – di inestimabile bellezza, dotato anche di un’ampia area attrezzata, che rappresenta una importante attrazione turistica per tutto il territorio belicino”. “Il nostro territorio – osserva – ancora una volta è stato gravemente danneggiato da criminali senza scrupoli, generando una ferita per tutto il territorio”. La prima cittadina di Montevago si appella ai cittadini: “Se vedete piromani in azione informate subito le forze dell’ordine”.