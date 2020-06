Coronavirus: Serbia, Vucic rassicura su elezioni 21 giugno

(ANSAmed) – BELGRADO, 13 GIU – Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha rassicurato sullo svolgimento delle elezioni parlamentari e amministrative in programma nel Paese il 21 giugno, affermando che con l’attuale situazione epidemiologica per il coronavirus non vi sono pericoli di un nuovo rinvio. Il voto infatti era previsto il 26 aprile, ma per l’emergenza sanitaria era stato rinviato. Dopo l’allentamento progressivo delle restrizioni, in Serbia – al pari di altri Paesi della regione – si registra da alcuni giorni una ripresa seppur contenuta dei contagi. Parlando ieri sera alla tv privata Prva, Vucic ha detto che ai seggi non saranno consentiti grandi assembramenti di elettori, che saranno ammessi in numeri limitati, e tutti con l’obbligo della mascherina e nel rispetto del distanziamento fisico e delle altre misure di prevenzione e sicurezza. In Serbia, ha osservato il presidente, il virus circola ancora anche se con una forza minore rispetto a due mesi fa, in ogni caso serve avere prudenza.