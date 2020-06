(ANSA-AFP) – BIOT, 13 GIU – Sono stati rinviati a domani, a causa della pioggia, gli incontri della prima giornata del torneo ‘creativo’ di tennis a Biot, in Provenza, nell’accademia di coach Patrick Mouratoglou. Fra i giocatori che avrebbero dovuto scendere in campo in questa prima giornata dell’ ‘Ultimate Tennis Showdown’ c’era Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto sfidare il n.10 del mondo David Goffin. Gli altri giocatori impegnati in questa competizione dal format particolare sono Dominic Thiem (n.3 del mondo), Stefanos Tsitsipas (n.6), Benoît Paire, Richard Gasquet, Feliciano Lopez, Lucas Pouille, Alexei Popyrin e Dustin Brown. (ANSA-AFP).