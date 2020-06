Calcio: Liga; Espanyol, vittoria e abbracci contro l’Alaves

(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Anche nella partita vinta dall’Espanyol Barcellona, in casa per 2-0 sull’Alaves, non sono mancati gli abbracci che fanno storcere il muso ai tempi del Coronavirus. I catalani allenati da Abelardo, nella sfida della ripartenza valida per la 28/a giornata della Liga, hanno risolto la ‘pratica’ in 47′, a cavallo fra il primo e il secondo tempo. Nel recupero della prima frazione di gioco, Espinosa ha battuto il portiere Pacheco; al 2′ della ripresa Lei ha firmato il gol del definitivo successo. L’Espanyol resta ultimo, con 23 punti, ma aggancia in classifica il Leganes – impegnato in casa contro il Valladolid alle 19,30 – ma spera ancora nella salvezza. L’Alaves è rimasto fermo a 32 che gli vale il 14/o posto. (ANSA).