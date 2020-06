Si è spento Franco Lualdi, triste lutto nella collettività

CARACAS. – Franco Lualdi, era una persona schiva ma, quando si apriva all’amicizia era per sempre.

Durante tutta la sua vita si è speso per mantenere forti i vincoli con la cultura italiana. In qualità di Presidente della Casa d’Italia di Caracas, sodalizio nato ancor prima che arrivasse la grande ondata migratoria del dopoguerra, ha organizzato incontri di alto livello con musicisti, scrittori, intellettuali regalando a tutti noi quel cibo per l’anima che solo la cultura può dare.

Credeva nella solidarietà ed era sempre disponibile quando si trattava di aiutare un connazionale che, per determinate ragioni, stava attraversando un momento difficile e aveva bisogno di aiuto.

Sapendo bene quanto possa essere amara la terza età quando si è emigranti e soli, ha sostenuto con entusiasmo la Casa di Riposo Villa Pompei di cui era membro del consiglio d’amministrazione.

Franco è stato sempre vicino al nostro giornale, più e più volte ci ha espresso il suo apprezzamento e insieme abbiamo promosso iniziative volte a consolidare i rapporti con l’Italia così come l’integrazione in Venezuela, paese nel quale i nostri pionieri hanno costruito una nuova patria.

La sua scomparsa getta un velo di profonda tristezza nella collettività e in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di averlo come amico.

La famiglia della Voce, in questo momento di dolore, è affettuosamente vicina al figlio Giuseppe e a tutta la famiglia.