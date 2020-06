(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Un gol di Trigueros, al 47′ della ripresa, regala la vittoria al Villarreal sul campo del Celta nella seconda partita della 28/a giornata della Liga, la prima dopo la lunga sosta per la pandemia. Sul terreno dello stadio Balaidos di Vigo, dove l’Italia giocò la fase di qualificazione del fortunato Mondiale 1982, le due squadre, si sono a lungo equivalse; a spezzare l’equilibrio che ha pensato l’ingresso in campo del colombiano ed ex milanista Carlos Bacca, che ha propiziato il gol-partita del compagno Trigueros. Il Celta Vigo, dopo questa sconfitta, resta quart’ultimo posto con 26 punti, mentre il Villarreal è 8/o con 41 lunghezze, a -2 dal Valencia. (ANSA).