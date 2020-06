(ANSA) – ROMA, 13 GIU – “Oggi registriamo un dato di 16 casi positivi (ai quali si aggiungono 9 recuperi di notifiche) di cui 5 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma e di questi due sono tecnici del centro Rai di Saxa Rubra che sono contatti dei contatti del caso indice (un paziente del San Raffaele Pisana). A Saxa Rubra è in corso l’indagine epidemiologica e i tamponi”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il focolaio raggiunge un totale di 104 casi positivi e 5 decessi – aggiunge -. Bisogna mantenere alta l’attenzione oggi senza i cluster avremmo registrato solo 2 nuovi casi ed è positiva la stabilizzazione nelle province che registrano zero casi e zero decessi con Viterbo che non ha nuovi casi da circa 15 giorni. L’indagine epidemiologica sul cluster viene eseguita a ritroso a partire dal primo maggio e la Asl Roma 3 sta chiamando i pazienti dimessi dalla struttura presso i drive-in (aperti anche domani) per effettuare i test sierologici.Il focolaio è sotto controllo e sembra rallentare”.